Медведев: усиление влияния США в Индо-Тихоокеанском регионе противоречит принципам АСЕАН

Попытки США усилить влияние в Юго-Восточной Азии через концепцию «свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона» (ИТР) противоречит принципам Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и может ослабить ее позиции, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью газете Bangkok Post, которое цитирует пресс-служба правительства.

«АСЕАН свое отношение к американской концепции ИТР обозначила, подтвердила приверженность принципам договора о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии и другим основополагающим документам, на которых строится работа Восточноазиатских саммитов. Страны "десятки" продемонстрировали общий настрой на создание инклюзивного пространства, а также на взаимовыгодную экономическую кооперацию»,— сказал господин Медведев. Он также сказал, что Россия предлагает подумать об организации совместных военно-морских учений в формате Россия–АСЕАН. Российский премьер также отметил, что Москва не давит ни на какие страны Азии, не угрожает им силой, а выступает за честную конкуренцию и конструктивные отношения.

В АСЕАН входят Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Филиппины, Бруней, Вьетнам, Лаос, Мьянма и Камбоджа.

Напомним, Дмитрий Медведев примет участие в Деловом инвестиционном саммите АСЕАН, а также Восточноазиатском саммите в Бангкоке, которые состоятся 3-4 ноября. Он выступит на саммите и проведет ряд двусторонних встреч.