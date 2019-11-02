ФК «Тамбов» обыграл «Сочи» в 15-м туре Российской премьер-лиги

В рамках 15-го тура Российской премьер-лиги футбольный клуб «Тамбов» в гостях переиграл «Сочи» со счетом 2:1. На 41-й минуте Михаил Костюков забил мяч после передачи Владимира Обухова и вывел тамбовчан вперед. Но через три минуты хозяева отыгрались - Кристиан Нобоа забил ответный мяч. После перерыва тамбовчане вновь вышли вперед: на 56-й минуте Георгий Мелкадзе установил окончательный счет.

После 15 туров «Тамбов» поднялся на 14-ю позицию в турнирной таблице с 14 очками. В следующем матче тамбовчане встретятся с «Ростовом».

Олег Мухин