ЖФК «Звезда-2005» в седьмой раз завоевал Кубок страны

"Звезда-2005" стала обладателем кубка страны среди женских футбольных клубов. В решающем матче в Армавире пермская команда одержала победу над "Рязанью-ВДВ" со счетом 2:0.

Забитыми мячами отметились Анастасия Берендеева (51-я минута) и Татьяна Козыренко (76 минута). Таким образом, «Звезда 2005» повторила свой прошлогодний успех. Тогда был обыгран этот же соперник.

Для "Звезды-2005", эта победа стала седьмой за всю историю турнира. По этому показателю пермская команда делит первое место с воронежской "Энергией". Еще дважды выходя в финал, команда проигрывала решающий матч.