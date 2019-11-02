«Молот-Прикамье» проиграл второй домашний матч подряд в рамках чемпионата ВХЛ-Кубок шёлкового пути. На этот раз пермский клуб » уступил 0:2 соседу по турнирной таблице «Нефтянику» из Альметьевска. Два периода закончились безрезультативно. Все решилось в третьем, когда гости смогли воспользоваться ошибками «Молота» и забили две безответные шайбы. Итоговый счёт встречи 0:2 в пользу гостей. Наставник «молотобойцев» увидел причины неудач в неустроенности команды.

«Мы - как собака бездомная, брошенная на произвол судьбы: ни один подготовительный период мы нормально не можем подойти к домашним играм. Всё куда-то ездим. Мы дома ездим больше, чем в поездке! Постоянно находимся в автобусе. Это парадокс! - заявил главной тренер «Молота-Прикамья» Павел Десятков на послематчевой пресс-конференции. «По игре скажу: везёт тому, кто везёт. Были у нас прекрасные шансы забить. Но мы не забили, забил соперник». - цитирует его официальный сайт команды.

Уже в среду начнется второй круг турнира. По итогам первого «Молот» занимает пока 12 –е место. Следующим соперником пермской команды 6 ноября будет нефтекамский «Торос». Матч «молотобойцы» проведут на выезде.