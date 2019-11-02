Сотрудники обвинили Google в цензуре

Работники компании Google заподозрили ее в цензуре, напряженность разгорелась из-за найма Майлза Тейлора, который ранее занимал должность руководителя аппарата бывшего министра внутренней безопасности Кирстен Нильсен, в качестве менеджера по государственным вопросам. Некоторые сотрудники обвинили господина Тейлора в поддержке жесткой иммиграционной политики администрации президента Дональда Трампа, передает Bloomberg.

Каран Бхатия, руководитель отдела по связям с общественностью Google, сообщил сотрудникам, что Майлз Тейлор не участвовал в политике по разделению детей и родителей-иммигрантов. Но 28 октября BuzzFeed News опубликовал электронные письма, указывающие, что господин Тейлор фактически принимал в ней непосредственное участие.

На внутреннем форуме Google 29 и 30 октября сотрудники опубликовали критические мемы и части отчета BuzzFeed News, и обвинили господина Бхатию в том, что он вводит сотрудников в заблуждение, об этом рассказали три сотрудника Google на условиях анонимности.

По крайней мере два из мемов были удалены модераторами компании. «Это цензура. Это нельзя назвать ничем иным»,— сказал инженер-программист Google, проработавший в компании более пяти лет.

В мае президент США Дональд Трамп представил план реформы американской миграционной системы. В рамках новой стратегии предлагается ввести для мигрантов обязательный экзамен по английскому языку. Помимо этого господин Трамп предложил высылать детей, проникших на территорию страны без сопровождения родителей.