Обзорно-юбилейный эффект

В Салониках открылся 60-й Международный кинофестиваль — самый крупный в Греции и на Балканах. В его конкурсной программе участвует 14 фильмов. Комментирует Андрей Плахов.

Этот фестиваль имеет долгую историю и в последние полтора десятилетия меняет свою формулу, ищет то, что отличало бы его от конкурентов. Кураторы подходят к составлению программы конкурса (а он, согласно регламенту, состоит из первых и вторых работ режиссеров) концептуально, базируясь на философских теориях и художественных мифах. Два года назад за основу были взяты идеи книги французского социального философа Симоны Вейль «Потребность в корнях». В прошлом году источником вдохновения работы отборщиков стал эпизод из древнеримской истории, воспетый многими художниками разных эпох. Самое знаменитое из этих полотен — хранящееся в Эрмитаже «Отцелюбие римлянки» Рубенса — изображает старика Кимона, обреченного на голодную смерть в тюрьме, и его дочь Перо, которая из сострадания кормит его грудью. Этот классический сюжет был повернут в актуальную плоскость и сопряжен с феминистскими идеями социального гендера.

А вот для юбилейного фестиваля предложено заглянуть в будущее и предугадать его главные тренды.

Концепция этого года получила название «Обзорный эффект».

Так озаглавил свою книгу исследователь Фрэнк Уайт; в ней описаны беспрецедентные эмоции космонавтов, когда они впервые сталкиваются с видом Земли из космоса и воспринимают мир в его отстраненной целостности и единстве. Пытаясь проанализировать свой опыт, астронавты говорят о «просветлении» внутри них, о том, что красота видения нашей планеты из космоса заставляет их более глубоко задуматься о неравенстве, бедности и земных конфликтах. «Обзорный эффект» заключается в том, что мы смотрим на Землю, жизнь, самих себя издалека, и многие вещи, которые разделяют людей, исчезают.

«Этот эффект не только приводит к когнитивному сдвигу, но и призывает к действию»,— комментирует художественный руководитель фестиваля в Салониках Орестис Эндредакис.





Он пригласил молодых греческих художников посмотреть фильмы секции международного конкурса и, вдохновившись ими, написать несколько работ, которые будут представлены на выставке в рамках фестиваля.

Другая выставка посвящена недавно умершему греческому режиссеру Никосу Кундуросу, известному также как живописец, создатель костюмов и масок. В дни фестиваля будут показаны программы балканских фильмов и развернута специальная секция «Встречаемся с соседями». Зрители увидят также ретроспективы Джона Уотерса, Альберта Серры и Душана Макавеева. Параллельно пройдет национальный фестиваль греческого кино, где покажут 26 полнометражных фильмов. Всего же фестиваль в Салониках представит публике около 200 полнометражных картин и около 60 короткометражек.