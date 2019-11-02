Краевые власти объявили торги для обследования технического состояния строящегося зоопарка

Краевое минзакупок объявило торги на выполнение комплексного обследования технического состояния объекта капитального строительства: «Зоопарк в Перми» (1 очередь строительства).

Максимальная стоимость контракта составляет 8,1 млн руб. Торги состоятся 15 ноября.

Согласно техзаданию, подрядчик должен определить техническое состояние зданий, оценить соответствие проектной документации, определить причины возникновения дефектов. На работы отводится 45 дней.

Напомним, по оценкам краевого ГУ МВД, ущерб от мошенничества при строительстве нового комплекса Пермского зоопарка может составить 1,8 млрд руб.