Обозреватель “Коммерсантъ FM” Петр Воронков рассказывает о городе Сузы в Иране, Иерихоне в Палестине и египетском Фаюме.

Сегодня путешествие в глубину веков, точнее даже, тысячелетий. Самым древним из существующих ныне городов считается Иерихон (Палестина). Предполагается, что он основан за 200 тыс. лет до н.э. Город расположен на западном берегу реки Иордан. Сейчас здесь проживает около 20 тыс. человек. Это настоящий археологический рай. История открывает здесь все новые и новые клады. Город Сузы (Иран) основан более чем за 4 тыс. лет до н.э. Сузы были столицей Эламской империи, а затем его завоевали ассирийцами. Потом он перешел во владение персидской царской династии Ахменидов во времена правления Кира Великого. Здесь происходит место действия трагедии Эсхила «Персияне», старейшей пьесы за всю историю театра. В современном городе Шуше живет около 65 тыс. человек.

Примерно в те же годы что и Сузы был построен египетский Фаюм, расположенный на юго-западнее Каира. Он составляет часть Крокодилополя — еще более древнего города, где почитался бог Себек, изображавшийся с головой крокодила. В современном Файюме можно найти несколько крупных базаров, мечетей и бань. Рядом с городом находятся пирамиды Лехин и Хавара. Сохранившихся городов заложенных задолго до нашей эры множество. Это, конечно, и Иерусалим, и Афины, и Лиссабон, и испанский Кадис. Все не перечислить. Но одни из самых старейших улиц и площадей находятся в так называемых очагах напряженности — в Сирии, Ираке, Ливане, Афганистане. Это страшно, когда гибнут люди, стирается с лица земли ее история. Во имя сиюминутных политических интересов, наживы. Но это все не те слова. Те, к сожалению, не для эфира.