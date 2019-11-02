«Амкар» реализовал свой транспорт

Конкурсный управляющий ОО «ФК „Амкар“» на торгах реализовал часть имущества обанкротившейся общественной организации: клубный автобус, несколько легковых автомобилей (Toyota Camry, Kia Sorento), микроавтобус Hyundai. Общая стоимость проданного – 7, 7 млн руб. Покупатели – индивидуальные предприниматели и физлица. Самый дорогой лот – автобус MAN - приобрело физлицо из Мордовии Сергей Волков – за 4, 8 млн руб.

Ранее управляющий «Амкара» выставлял на торги имущество организации стартовой стоимостью 41,2 млн руб. В него включены столбы, светильники, спортивные тренажеры, скамьи, мебель, а также пять автомобилей, автобус и снегоуборщик. Основным претендентом на него являлось госучреждение «Центр спортивной подготовки» (СПЦ), которое сейчас арендует это имущество. Однако госкомпания решила его не покупать.

Напомним, в 2018 году Арбитражный суд Пермского края признал ФК «Амкар» банкротом. Кредиторская задолженность клуба перед игроками и работниками превышала 497 млн руб. Представители должника общую задолженность оценивали в 540 млн руб. Весной министерство физкультуры и спорта Пермского края пыталось войти в состав кредиторов общественной организации и вернуть 543 млн руб. субсидий, выплаченных клубу из бюджета в 2017-2018 годах. В удовлетворении этих требований было отказано. ООО «Урало-Сибирский центр независимой экспертизы» оценило имущество обанкротившейся ОО «ФК «Амкар» в 57,335 млн руб.