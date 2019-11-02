02 ноября, суббота
Войти в профиль
Пермь. Прикамье

Коротко

Новости

все новости

события

В распределении краевых субсидий министерства ЖКХ выявлены нарушения

Прокуратура Пермского края проверила исполнение министерством ЖКХ и благоустройства полномочий при предоставлении и контроле за расходованием краевых субсидий бюджетам муниципальных образований на софинансирование мероприятий по качественному функционированию систем теплоснабжения.

В 2019 году на эти цели было выделено 500 млн руб. Результаты проверки показали, что муниципальные образования не уведомлялись о принятых решениях, деньги выделялись в местные бюджеты в условиях невыполнения ими обязательств по софининсированию мероприятий, не соблюдались сроки перечисления субсидий. В связи с этим министру ЖКХ подготовлено представление.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

приложение

Пресс-релиз

Партнерский проект

Профиль пользователя