В распределении краевых субсидий министерства ЖКХ выявлены нарушения

Прокуратура Пермского края проверила исполнение министерством ЖКХ и благоустройства полномочий при предоставлении и контроле за расходованием краевых субсидий бюджетам муниципальных образований на софинансирование мероприятий по качественному функционированию систем теплоснабжения.

В 2019 году на эти цели было выделено 500 млн руб. Результаты проверки показали, что муниципальные образования не уведомлялись о принятых решениях, деньги выделялись в местные бюджеты в условиях невыполнения ими обязательств по софининсированию мероприятий, не соблюдались сроки перечисления субсидий. В связи с этим министру ЖКХ подготовлено представление.