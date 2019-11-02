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Мэрия Перми отменила торги на изыскания для реконструкции улицы Карпинского

Администрация Перми отменила торги на выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции ул. Карпинского от ул. Мира до шоссе Космонавтов. Причины такого решения в документации не раскрыты.

Напомним, максимальная стоимость контракта составляла 21,2 млн руб. Согласно техзаданию, подрядчику предстояло увязать данный проект со строительством улицы Крисанова от шоссе Космонавтов до улицы Пушкина, а также предусмотреть реконструкцию моста на пересечении улицы Столбовой с Транссибирской железнодорожной магистралью с увеличением полос для движения с двух до шести.

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