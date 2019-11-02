Прокуратура внесла главе Перми представление из-за городских свалок

Прокуратура Перми провела объезд территории Ленинского, Кировского, Мотовилихинского, Дзержинского, Свердловского, Орджоникидзевского районов Перми и выявила ряд несанкционированных свалок мусора, в том числе в районе гаражных массивов.

В частности, зафиксировано ненадлежащее содержание мест накопления отходов, в том числе на муниципальных контейнерных площадках: они не убираются в ежедневном режиме, контейнеры переполнены, крупногабаритный мусор не вывозится, ограждения, контейнеры повреждены. Также установлены факты захламления земельных участков строительным мусором, что нарушает правила благоустройства территории города и права граждан на благоприятные и безопасные условия проживания.

При этом свалки являются кормовой базой для бездомных животных.

В целях устранения выявленных нарушений главе Перми внесено представление, которое находится на рассмотрении.

Устранение несанкционированных свалок, приведение мест накопления отходов в нормативное состояние остается на контроле прокуратуры города.