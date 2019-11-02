Александру Флегинскому не удалось выселить «Синема Парк» из «Колизея»

Пермский бизнесмен Александр Флегинский не смог в судебном порядке расторгнуть договор аренды кинотеатра в «Колизее Синема» с «Синема парком». Арбитражный суд Москвы отказался удовлетворить соответствующее требование ООО «Кинодом», подконтрольного господину Флегинскому. Решение было вынесено в середине октября.

Исковое заявление к АО «Синема парк» компания «Кинодом» подала в арбитражный суд 1 апреля этого года. «Кинодом» потребовало расторгнуть договор аренды части здания в ТРЦ «Колизей Синема» на ул. Куйбышева, 16. Истец пояснил, что в 2016 году ООО «Вэри Кофе» и ООО «Панорама» (учредитель Татьяна Флегинская) заключили договор аренды, позднее «Вэри Кофе» передало свои права и обязанности по договору АО «Синема парк». В конце 2018 года «Панораму» реорганизовали, из общества выделились ООО «Кинодом» и ООО «Рента.ру».

Истец указал, что «Синема парк» допускает просрочки в оплате аренды, не предоставляет сведения об оборотах, не компенсирует коммунальные и эксплуатационные платежи, сократил число субарендаторов и не учитывает их оборот. Кроме того, ответчик не оплатил базовую часть арендной платы за июль, август, сентябрь, декабрь 2018 года.

Отметим, базовая плата за помещение кинотеатра составляет 30 млн руб. в год.

Однако из представленных доказательств следовало, что «Синема парк» оплатил суммы за оспариваемые периоды, указанная просрочка не является существенным нарушением условий договора. Также суд установил, что ответчик предоставлял арендодателю исчерпывающие отчеты об оборотах с учетом субарендаторов. Кроме того, в ходе разбирательств установили, что «Синема парк» в полном объеме оплачивает коммунальные и эксплуатационные услуги. В итоге суд не усмотрел оснований для расторжения договора аренды между «Синема парком» и «Кинодомом».

Напомним, в 2016 году сеть кинотеатров «Синема Парк» объявила о покупке у Александра Флегинского компании «Very Velly», которая управляла тремя многозальными кинокомплексами в Перми (ТРК «Колизей Cinema» и «Кристалл IMAX»). Всего сеть «Very Velly» насчитывала около 20 кинозалов, включая IMAX. В сделку вошел операционный бизнес вместе с проданным брендом. При этом кинотеатры остались в собственности бизнесмена. Срок аренды помещений столичной сети — 15 лет.

Ранее арбитражный суд Москвы отказал Александру Флегинскому в расторжении договора аренды кинотеатра «Кристалл» с компаний «Синема парк».