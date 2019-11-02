ФНС банкротит сельхозактивы соликамского бизнесмена

Межрайонная ИФНС России №11 по Пермскому краю обратилась в краевой арбитраж с иском о банкротстве ОАО «Соликамский мясокомбинат». Как стало известно «Ъ-Прикамье» из материалов дела, размер задолженности по обязательным платежам, без учета пени и штрафов составляет 2,24 млн руб. Исковое заявление было подано 18 октября.

Согласно kartoteka.ru, ОАО «Соликамский мясокомбинат» (СМК) занимается производством соленого, вареного, запеченого, копченого, вяленого и прочего мяса. Компанию возглавляет Арсен Эйриян (соучредитель соликамского ОАО «ЦУМ»). Участники СМК не раскрываются, известно только, что 99,92% долей владеют граждане России и 0,08% - прочие. СМК значится единственным учредителем ООО «Соликамская птицефабрика» (Арсен Эйриян является директором птицефабрики).

Кроме того, ФНС подала иск о банкротстве СПК «Северный» (Соликамск), хозяйство также подконтрольно господину Эйрияну. Долг хозяйства перед налоговой – 1, 5 млн руб. Рассмотрение иска намечено на 21 ноября.