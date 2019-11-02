«Русские витязи» получат самолеты Су-35С

Пилотажная группа «Русские витязи» начнет летать на самолетах Су-35С, сообщило Минобороны. Пока группа использует самолеты Су-30СМ, Су-27 и СУ27УБ.

«7 ноября на аэродроме Кубинка состоится торжественная церемония встречи четырех новейших многоцелевых самолетов Су-35С, поступающих на вооружение эскадрильи пилотажной группы "Русские Витязи”»,— заявило министерство (цитата по «Интерфаксу»).

«Русские витязи» были созданы в 1991 году, в группу входят пять летчиков: полковники Андрей Алексеев и Олег Ерофеев, подполковник Сергей Щеглов, майоры Владимир Кочетов и Игорь Ткаченко.