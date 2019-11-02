«Уральские авиалинии» получили первый A321neo

Парк авиакомпании «Уральские авиалинии» пополнился новым Airbus A321neo. Он рассчитан на 236 пассажиров. Первый рейс, который будет совершен на самолете, отправится из Екатеринбурга в Москву.

«Уральские авиалинии» стали первой российской авиакомпанией, в парке которой появился A320neo с двигателями LEAP-1A от CFM International (совместное предприятие французской Snecma и американской GE Aviation). Эти двигатели имеют высокую топливную эффективность и экологичность.

Это уже третий самолет из линейки neo, который авиакомпания приобрела в этом году.

«Лайнер с бортовым номером VP-BOP имеет усовершенствованный салон, системы кондиционирования и освещения, вместительные багажные полки, новые ультратонкие пассажирские кресла, оснащенные USB-разъемами для подзарядки гаджетов», — говорится в сообщении компании.

Сейчас в парке «Уральских авиалиний» 47 самолетов (из них 24 — А320, 15 — А321, два — A320neo, один — A321neo и пять — А319).

Татьяна Дрогаева