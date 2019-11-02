Лоукостер AirAsia заявил о планах летать в Москву и Санкт-Петербург

Азиатский лоукостер AirAsia ведет переговоры о запуске регулярных рейсов из Малайзии и Бангкока в Москву и Санкт-Петербург, заявил ТАСС председатель правления AirAsia Group Тони Фернандес на инвестиционном саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).
«В настоящее время моя команда ведет переговоры о запуске регулярных маршрутов в Москву и Санкт-Петербург из Малайзии, а также Бангкока»,— сказал господин Фернандес.
Он также рассказал, что у компании есть планы запустить рейсы из Японии во Владивосток.
В 2016 году господин Фернандес уже заявлял, что «совсем скоро» в Россию начнет летать дочерняя компания перевозчика — AirAsia X. При этом конкретные даты полетов, направления и тарифы он не озвучил.
AirAsia было создана в 1993 году. Самолеты компании летают по 400 направлениям в 25 странах. Аэропорт Куала-Лумпура является основным транзитным хабом AirAsia.
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