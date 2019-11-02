Экс-конгрессмен США Бето О`Рурк заявил о выходе из президентской гонки

Бывший член Палаты представителей Конгресса США от Техаса Бето О`Рурк (кандидат от Демократической партии) заявил о выходе из президентской гонки. В своем обращении, господин О`Рурк отметил, что его компании не хватило финансирования для продолжения борьбы за президентское кресло.

«Хотя с этим сложно смириться, мне стало ясно, что у нашего штаба нет нужных средств на успешное продвижение вперед... Признать это — в лучших интересах компании и партии, старающихся объединиться вокруг одного кандидата, и в лучших интересах нашей страны»,— говорится в обращении господина О`Рурка. По данным газеты The New York Times, техасский экс-конгрессмен принял решение выйти из президентской гонки в середине текущей недели. Он планировал объявить об этом в пятницу вечером, отправив электронное письмо своим сторонникам.

Позже президент США Дональд Трамп прокомментировал решение экс-конгрессмена в своем Twitter. «О нет, Бето просто выбыл из президентской гонки, хоть и говорил, что “рожден для этого”. Я так не считаю!»,— написал президент США.

Напомним, 47-летний Бето О`Рурк заявил о намерении баллотироваться на пост президента США в 2020 году 14 марта. В первый день своей кампании господин О`Рурк собрал более $6 млн. The New York Times отметила, что в дальнейшем господин О`Рурку «тратил больше денег, чем собирал».

Выборы президента США состоятся 3 ноября 2020 года.