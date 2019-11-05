Как распознать фиктивный брак

Певица Лолита Милявская требует в суде признать свой брак фиктивным — муж, мол, изначально и не собирался с ней строить семейную жизнь. Муж, пока еще действующий, возмущается: «Понятия не имею, что они с адвокатом придумали, но пусть доказывают — никто не мешает им это делать» и намекает журналистам, что вообще-то женился, имея настоящие чувства к певице. «На меня льется грязь, угрозы, в соцсетях пишут, какой я подонок и негодяй,— жалуется этот несчастный.— Я думаю, когда люди цивилизованные и воспитанные, они должны расставаться не так. Неприятно, некрасиво».

В соцсетях действительно больше поддерживают Лолиту — мужчины этим разводом не интересуются, а женщины проявляют половую солидарность. Даже те, кто не верит в фиктивность звездного брака — «Девять лет же были вместе! Он ей букеты дарил огромные, она называла его своим идеалом мужчины!» — все равно сочувствуют артистке. «Ей сейчас очень больно,— объясняет мне моя маникюрша Кристина.— Поэтому она хочет мести, думает, что, напившись крови, забудет эти девять лет». У маникюрши тоже недавно был развод, и она тоже кричала в суде, кричала свекрови по телефону и даже в салоне красоты не боялась громко сообщать клиенткам: «Не любил он меня! Никогда не любил! Теперь я это точно знаю!»

Но можно ли точно знать такие вещи? Неужто после развода приходит прозрение и ты ясно видишь: все, что было, — вранье? Что муж притворялся, когда, сжимая твою ладошку, говорил в загсе «Да!»? Притворялся, когда переносил тебя через порог кафе «Сказка», когда маячил под окнами роддома, когда писал стихи к твоему дню рождения: «Говорю тебе спасибо,/ Дорогая, в юбилей,/ От тебя в любую стужу/ У меня в душе теплей!»?

«Притворялся!» — уперлась тогда мастер маникюра Кристина. И чем настойчивее ей возражали: «Да зачем ему это было нужно?», тем даже как будто радостнее она повышала голос: «Ему было выгодно со мной жить! Статус, борщ... Не знаю... Моя добрая душа! А чувств у него никаких и не проклевывалось. Фикция!»

Фикции в нашей стране действительно случаются. Вон в Тюмени признали недействительным брак между местной жительницей и мигрантом из Таджикистана. Иностранец втерся в доверие к этой одинокой женщине, пообещал ей любовь, ремонт в квартире и «привезти продукты питания», если она выйдет за него замуж, однако после регистрации почти сразу исчез. Тогда обманутая гражданка подала иск, заявив, что ее супруг «зарегистрировал брак без намерения создать семью». И Ленинский суд Тюмени с ее доводами согласился.

Но согласится ли суд с Лолитой и адвокатом? Наш салон красоты единогласно отказал Кристине в удовлетворении ее требований — не нашлось ни одной женщины, которая признала бы ее отношения ненастоящими. «Как можно годами жить под одной крышей, вместе засыпать, просыпаться, ездить в отпуск, отмечать на фотографиях в Instagram, приходить сюда в дождь с зонтом, чтобы после работы проводить тебя домой,— и при этом притворяться? — Обязанности судьи на себя взяла администратор салона.— Кристина, ты бредишь! Да, твой бывший под конец стал козлом и изменщиком. Но это ж не значит, что брак был фиктивным». Но Кристина, кажется, до сих пор при своем мнении.

Может, действительно легче всем и самой себе доказывать, что не было никакой любви, чем осознать, что тебя разлюбили? Разлюбили несмотря на красоту, зонт, ребенка, прекрасную душу и девять совместных лет? Что так бывает — и с маникюршами, и с женами президентов, и с известными певицами?

Наталья Радулова