Активисты против внеплановой работы

Ульяновская общественная организация «Правовое экологическое сопротивление» просит Генпрокуратуру отменить решение Ульяновской городской думы о внесении изменений в правила землепользования и застройки Ульяновска (ПЗЗ), отмечая, что ПЗЗ противоречат действующему генплану города и нарушают права граждан, о чем более 200 человек заявляли при обсуждении ПЗЗ.

В среду депутаты Ульяновской городской думы приняли изменения в правила землепользования и застройки – один из важнейших документов после генплана города, которым устанавливаются территориальные зоны, градостроительные требования и регламенты, а также порядок применения этих требований.

Документ готовился долго, первоначально он был выставлен на общественные обсуждения еще год назад, после чего претерпел значительные изменения. Новый документ определил ряд новых требований к принятию решений о разрешении на строительство в случае превышения предельных параметров, по озеленению, этажности зданий и границам участков. Несмотря на длительность корректировки документа, общественность Ульяновска имела к ПЗЗ большое количество претензий. Большинство из них касалось границ зеленых зон города. По словам руководителя региональной общественной организации «Правовое экологическое сопротивление» (ПЭС) Наталии Лазаревой, выяснилось, что в текстовой части проекта изменений ПЗЗ площадь обязательного озеленения жилых районов снижена до 20%, хотя Сводом правил градостроительства рекомендовано 25%, «и 5% очень значимо для города с проблемами состояния атмосферного воздуха». На схемах ПЗЗ в три раза в сравнении с генпланом города сокращена зеленая зона бульвара Карбышева и отсутствует зеленая зона соседнего безымянного бульвара, хотя на генплане она есть. Около роддома в Заволжье изменили зеленую зону на зону коммерческого строительства Ц2 с санитарно-защитной зоной, в которой теперь оказался и сам роддом, «а значит, его придется убирать»), сквер около ДК «УАЗ», указанный в генплане как зеленая зона общего пользования (мэрия уже выдавала разрешение на строительство храма на этом месте, что привело к протесту части жителей микрорайона, после чего прокуратура потребовала отозвать разрешение, отмечая на нарушения при проведении общественных обсуждений), в ПЗЗ тоже поменял окраску и отнесен к зоне разрешенного строительства. «Оказались необозначенными еще несколько зеленых зон в центральной части города», – отмечает госпожа Лазарева.

По ее словам, обо всех этих замечаниях по ПЗЗ она рассказала на профильном комитете, а затем, сколько успела, – в своем выступлении на заседании гордумы. Тем не менее, председатель профильного комитета Дмитрий Плохих заявил, что проект изменений ПЗЗ согласован, замечаний от прокуратуры нет, в итоге большинством голосов документ был принят. Два депутата от «Единой России» (Антон Антипов и Денис Седов) проголосовали против, один (депутат от КПРФ) воздержался. «Я считаю, что если у общественности есть замечания, необходимо сначала в них разобраться, и только после этого принимать решение», – сказал господин Седов. Коллегу по партии, несмотря на консолидированное решение фракции, поддержал Антон Антипов, отметивший, что в его округе у Маришкиного родника, где по генплану зеленая зона, в ПЗЗ неожиданно оказалась зона разрешенного строительства.

Как стало известно “Ъ”, в четверг Наталия Лазарева подготовила и направила обращение к Генеральному прокурору Юрию Чайке, в котором просит провести проверку градостроительных документов и отменить решение гордумы как незаконное, направив его на доработку. Она отмечает, что ПЗЗ не должны противоречить генплану, ссылаясь на разъяснения по этому поводу Верховного суда РФ.

Речь идет об обзоре судебной практики Верховного суда (выпуск №3, утвержден президиумом ВС 14 ноября 2018 года), где отмечается, что «согласно положениям Градостроительного кодекса РФ должен быть соблюден принцип соответствия правил землепользования и застройки генеральному плану», установление территориальных зон лишь «конкретизирует положения документов территориального планирования, не изменяя при этом назначение территории, отнесенной к функциональным зонам».

Председатель профильного комитета гордумы Дмитрий Плохих заметил, что «это всего лишь частное мнение Наталии Лазаревой, которая не является в этой сфере специалистом». «А у нас есть заключение от специальных органов, которые этим занимаются, и горархитектуры. Они обладают специальными знаниями, а Наталья Лазерева – нет. Нас проверяла и прокуратура, замечаний не имела. Мы ничего под ковром не прячем. Но нельзя сравнивать генплан и ПЗЗ – это разные документы, и то, что они отличаются функциональными зонами, это нормально», – сказал господин Плохих.

Получить пояснения начальника управления архитектуры и градостроительства мэрии Натальи Гордеевой не удалось – сославшись на занятость, она отказалась от комментариев.

Глава юрагентства «Кучембаев и партнеры» Алмаз Кучембаев (занимается вопросами градостроительства) отмечает, что ПЗЗ по своим функциональным зонам должны соответствовать генплану, «а если будет наблюдаться различие, как сложилось сейчас в Ульяновске, то суды все равно будут применять нормы генплана, а не ПЗЗ». «Другое дело, что и сам генплан уже устарел, в какой-то части не соответствует требованиям федерального законодательства. И странно, что мэрия не предпринимает шагов по устранению проблемы, хотя многие города России разрабатывают новые генпланы», – сказал эксперт.

Его поддерживает в этом и вице-премьер облправительства, министр архитектуры и строительства Алсу Садретдинова, отмечающая, что «ситуация с генпланом затянувшаяся, и уже давно нужно принять решение, определиться: либо отменяем старый генплан и заказываем новый, либо приводим его в соответствие с реалиями, либо просто живем по ПЗЗ и готовим стратегию развития города – такое тоже возможно». «А пока Лазарева делает справедливые замечания – если действительно там зеленая зона, значит, она там должна быть, и никто не давал права ущемлять интересы горожан», – сказала вице-премьер.

Сергей Титов, Ульяновск