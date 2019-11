Pitti Uomo 97: Стефано Пилати станет специальным гостем выставки мужской моды в Италии

Международная выставка мужской моды Pitti Uomo, которая будет проходить во Флоренции с 7 по 10 января, продолжает анонсировать специальных гостей. На сей раз было названо имя итальянца Стефано Пилати. Дизайнер покажет новую коллекцию Random Identities своей именной марки 9 января.

«В первую очередь, для нас будет огромной радостью представлять новый проект Стефано Пилати на премьерном показе в рамках Pitti Uomo в январе, — комментирует директор по коммуникациям Pitti Immagine Лапо Чанки. — Пилати выражает себя через моду, одержимость одевать и одеваться, что является результатом десятилетий честной работы и непрерывного обучения».

Стефан Пилати начинал в 1980-е в итальянском модном Доме Cerruti. Он — бывший креативный директор Saint Laurent (тогда еще Yves Saint Laurent), после французского модного дома он работал в Ermenegildo Zegna вплоть до 2016 года. Кроме того, в 2017 году он откровал в галерее костюма Палаццо Питти масштабную выставку-ретроспективу мужской моды последних 30 лет — Evolution — Involution — Revolution: Three Decades of Men’s Fashion as Seen by Stefano Pilati. Первую часть проекта Random Identities (гендерно-нейтральной одежды) он выпустил летом 2017 года.

Ранее были анонсированы в качестве специальных гостей Pitti Uomo имена креативных директоров Jil Sander Люка и Люси Мейер (они покажут коллекцию сезона осень-зима 2020/21) и дизайнера Тельфара Клеменса.