Девочка-мальчик

Тема гендерной нейтральности становится одной из самых актуальных как в моде, так и в парфюмерии. «Коммерсантъ Стиль» выясняет, есть ли в ароматах сугубо мужские и женские ноты, и выбирает, какие духи подойдут всем вне зависимости от пола и возраста.
Францис Кюркджан, рассказывая недавно в Москве про свой новый аромат, затронул тему fluidity, а именно гендерной «подвижности», плавности и текучести. По его мнению, только так и стоит воспринимать ароматы. С ним согласятся большинство парфюмеров, ведь им, как создателям такой эфемерной субстанции, как духи, хочется, чтобы их творения любили сами по себе, а не за условные «М» и «Ж» и не рассматривали их предвзято — через призму половой принадлежности. Впрочем, небожителям не понять нашей реальности: продавцы в больших парфюмерно-косметических сетях регулярно наблюдают, как мужчины внимательно изучают упаковку и никогда не будут примерять на себя аромат с надписью «pur her» или в нарочито женственном флаконе. Сергей Остриков, известный бьюти-эксперт, поделился своими наблюдениями:
А роза? Почему вдруг женская? Я даже не согласен на понятие “унисекс” в парфюмериях — запах не должен цепляться за гендерность, как и еда. Курица у нас значит унисекс, салатные листья — женская еда, а телячьи щечки — мужская? Аромат стоит выбирать по личным субъективным ощущениям, если вообще есть потребность пахнуть парфюмом. Никогда не стоит покупать парфюм, ориентируясь на “как понравится другим” и на “потому что все пользуются”, и уж тем более не ориентируясь на “а вдруг подумают, что он женский?”. Если у вас есть такой страх, то, буду откровенен, лучше потратить деньги на визиты к психологу».
Dior
Новый аромат Spice Blend в коллекции Maison Christian Dior: в нем собраны ноты специй в высокой концентрации, обрамленные звучанием абсолю рома c Мартиники.
Penhaligon`s
Аромат Terrible Teddy — это коктейль розового перца, нот кедра, ветивера, пачулей и амброксана.
Initio
Новый аромат из коллекции Carnal Blends — Atomic Rose содержит молекулу гедиона, объединенную с нотами абсолю розы, итальянского бергамота, египетского жасмина и мадагаскарской ванили.
Memo Paris
Смолисто-дымный аромат Russian Leather посвящен cибирской тайге. В его составе — ноты базилика, сосны, розмарина, мяты, шалфея, пачулей и лаванды.
Atkinson
Tulipe Noire Atkinsons — это аромат для мужчин и женщин, принадлежит к группе цветочных древесно-мускусных. Основными нотами аромата стали: бергамот, ревень, жасмин, тубероза, амброксан, сандал, мускус и кедр.
Le Labo
Новинка нью-йоркского бренда Le Labo — аромат Baie 19. Композиция сосредоточена вокруг запаха земли сразу после дождя, или петрикора. Парфюмер передал его с помощью нот сухих можжевеловых ягод, пачулей, мускуса и молекулы амброксана.
Vilhelm Parfumerie
Аромат Oud Affair посвящен роману актрисы Авы Гарднер и тореадора Луиса Домингуина. Его главные составляющие — это ноты уда, смешанные с медом.
Narciso Rodriguez
Новая и версия парфюмерной воды for her в лимитированном дизайне флакона, созданная специально для новогодних праздников. Композиция аромата, как и прежде, построена вокруг фирменных мускусных нот.
Jacques Fath
Аромат Velours Bois (англ. «древесный бархат») вдохновлен прикосновением к теплому, тяжелому бархату. Его основные ноты: сандал, специи, листья мате и бергамот.
Mancera
Аромат Precious Oud — это композиция с нотами жасмина, бергамота, кофе, мандарина, шафрана, кардамона, непальского уда, белого мускуса, лабданума и марроканской розы.
Ирина Кириенко