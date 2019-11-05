Девочка-мальчик

Тема гендерной нейтральности становится одной из самых актуальных как в моде, так и в парфюмерии. «Коммерсантъ Стиль» выясняет, есть ли в ароматах сугубо мужские и женские ноты, и выбирает, какие духи подойдут всем вне зависимости от пола и возраста.

Францис Кюркджан, рассказывая недавно в Москве про свой новый аромат, затронул тему fluidity, а именно гендерной «подвижности», плавности и текучести. По его мнению, только так и стоит воспринимать ароматы. С ним согласятся большинство парфюмеров, ведь им, как создателям такой эфемерной субстанции, как духи, хочется, чтобы их творения любили сами по себе, а не за условные «М» и «Ж» и не рассматривали их предвзято — через призму половой принадлежности. Впрочем, небожителям не понять нашей реальности: продавцы в больших парфюмерно-косметических сетях регулярно наблюдают, как мужчины внимательно изучают упаковку и никогда не будут примерять на себя аромат с надписью «pur her» или в нарочито женственном флаконе. Сергей Остриков, известный бьюти-эксперт, поделился своими наблюдениями:

«Для меня вообще тема гендера в парфюмерии кажется искусственной и надуманной. Лимон — это мужской или женский аромат?

А роза? Почему вдруг женская? Я даже не согласен на понятие “унисекс” в парфюмериях — запах не должен цепляться за гендерность, как и еда. Курица у нас значит унисекс, салатные листья — женская еда, а телячьи щечки — мужская? Аромат стоит выбирать по личным субъективным ощущениям, если вообще есть потребность пахнуть парфюмом. Никогда не стоит покупать парфюм, ориентируясь на “как понравится другим” и на “потому что все пользуются”, и уж тем более не ориентируясь на “а вдруг подумают, что он женский?”. Если у вас есть такой страх, то, буду откровенен, лучше потратить деньги на визиты к психологу».