«Т Плюс» увеличит вложения в ремонт самарских теплосетей до 2 млрд рублей

Самарский филиал ПАО «Т Плюс» планирует в летнюю ремонтную кампанию 2020 года увеличить вложения в обновление тепловых сетей Самары с 840 млн руб. до 2,1 млрд руб., сообщает пресс-служба организации.

«Финансирование перекладок теплосетей в Новокуйбышевске повысится с 77 млн до 205 млн руб., в Тольятти – с 91 млн до 383 млн руб.»,– добавили в «Т Плюс».

Как отмечает поставщик тепла, увеличение вложений станет возможным в случае перехода крупнейших городов региона на новую модель рынка – метод «Альтернативной котельной». Метод уже применяется в ряде регионов страны. С 1 января 2020 года модель будет внедряться в Ульяновске и Барнауле. Переход на «альткотельную» крупнейших городов Самарской области находится на стадии согласования региональных властей.

Сабрина Самедова