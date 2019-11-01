«Москва—Казань» без остановок

Вице-премьер Максим Акимов объявил о начале строительства в следующем году платной высокоскоростной магистрали «Москва— Казань». Как сообщает газета «Ведомости», отрезок от Москвы до Владимира и объезд Казани планируют сдать уже к 2024 году, а средний участок трассы к 2027 году. Источники издания отметили, что новая четырехполосная трасса станет частью международного транспортного коридора «Европа—Западный Китай».

Протяженность автодороги составит более 700 км и позволит сократить время в пути от Москвы до Казани почти в два раза — до шести с половиной часов. В прошлом в качестве альтернативы этому проекту Минфин предлагал комплексную реконструкцию трассы М7, однако, эту дорогу невозможно было бы назвать высокоскоростной, говорит первый заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту Виталий Ефимов: «Когда трасса идет через населенные пункты, она скоростной никогда не будет, потому что там нельзя ехать со скоростью больше чем, грубо говоря, 60 км/ч. Какая же она скоростная?

Как к 2027 году построят новую дорогу и расширят М7 и М5 Читать далее

На казанской трассе около сотни населенных пунктов. Теперь по ним движутся автобусы — там есть остановки. Я сейчас не помню сколько, но остановок там уйма — мимо них нельзя передвигаться со скоростью 100 км/ч. Там обязательно будет знак “Посадка пассажиров”, и ограничение до 40 км/ч».

План строительства трассы был утвержден правительством еще прошлой осенью, однако, потом его обсуждение пошло по второму кругу. Сумма инвестиций в проект оценивается в 539 млрд руб., из них 216 млрд — это внебюджетные средства.

Правительство решило строить новую трассу, потому что в бюджете появились дополнительные средства, однако, сроки окупаемости проекта неясны, считает директор института стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев: «Финансовые ресурсы имеются, деньги имеются. У нас фонд финансового благосостояния превысил те самые вожделенные 7% от ВВП, больше 8 трлн руб. Это значит, что деньги могут теперь тратиться на разного рода проекты, в первую очередь инфраструктурного характера. Это хорошего рода проект.

Транспортная инфраструктура дает хороший мультипликативный эффект.

С точки зрения окупаемости, конечно, «Москва — Казань» сильно проигрывает «Москве — Санкт-Петербургу». Поэтому сроки окупаемости в перспективе просто не просматриваются. Я думаю, десятилетиями надо измерять этот срок».

При неясных сроках окупаемости такой дорогой инфраструктурный проект может иметь серьезную коррупционную составляющую, считает директор Института актуальной экономики Никита Исаев: «Сейчас, в эпоху международной изоляции и санкционного давления, снижения возможностей вывода денег за рубеж, открываются огромные возможности для инвестирования денег внутрь страны, в первую очередь в инфраструктуру. Интерес заключается в возможностях освоения бюджетных средств.

Мы отлично понимаем, что строительство, особенно дорожное, является наиболее эффективным и коррупциогенным элементом.

Нынешним летом я проехал по южным платным трассам «Москва — Дон» — М4 — в районе Ростова, Краснодара есть платные участки, и они пустуют при том, что зачастую проезжая 1,5-2 км, ты отдаешь 150 руб. Это, наверное, особо не привлекает соответствующий поток. Поэтому этот проект, конечно, может быть реализован волюнтаристскими решениями правительства Российской Федерации, дабы освоить те самые национальные проекты, отчитаться об увеличении количества автомобильных магистралей, но не более того».

Международный транспортный коридор, частью которого станет новая высокоскоростная магистраль проходит от границы с Евросоюзом до границы с Казахстаном.

Кирилл Абакумов