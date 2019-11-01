Выбраны объекты для первоочередного благоустройства в 2020 году В голосовании приняли участие больше 223 тысяч нижегородцев.

Областная комиссия утвердила результаты голосования по выбору территорий для первоочередного благоустройства в 2020 году.

Эту информацию подтвердил «КоммерсантъFM Нижний Новгород» депутат Законодательного собрания Нижегородской области Андрей Тарасов.

Всего в голосовании, проводившемся на сайте «ГолосЗа» с 10 по 31 октября, приняли участие 223 195 жителей Нижегородской области. В Нижнем Новгороде в списки для голосования были включены 84 объекта во всех восьми районах города.

Как ранее рассказывал «ЪFM Нижний Новгород», в Нижегородском районе в список для голосования к десяти заявленным территориям были в последний момент были добавлены два объекта на территории Верхних Печер, на чем настаивали сами жители этого микрорайона. По результатам голосования именно эти объекты и собрали в итоге наибольшее число голосов, заняв две верхние строчки в итоговом списке по Нижегородскому району. Андрей Тарасов считает это свидетельством того, что власть услышала мнение людей, а люди поверили, что их слышат.

Наибольшее число голосов также набрали вторая очередь парка имени Пушкина и Советская площадь в Советском районе, бульвар по проспекту Гагарина и сквер на площади Жукова в Приокском районе, вторая очередь парка культуры и отдыха Автозаводского района, сквер по Ярмарочному проезду и вторая очередь сквера по Московскому шоссе в Канавинском районе, парк Станкозавода и сквер у гостиницы Заречная в Ленинском районе, вторая очередь парка Светлоярский и сквер на площади Славы в Сормовском районе, вторая очередь бульвара Авиастроителей в Московском районе.

Официальное решение областной комиссии пока не обнародовано.