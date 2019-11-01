«Додо пицца» планирует открыть сети с шаурмой, кофейни, отели и химчистки

Сеть пиццерий «Додо пицца» планирует расширить свой бизнес, сообщил ее основатель Федор Овчинников в Facebook. Сейчас компания обдумывает открытие кебаб-хаусов (шаурма) с мобильным приложением. Также в планах — кофейни, суши и вок, пекарни, мини-гостиницы и химчистки. Сроки еще не определены, но это произойдет «совсем скоро», заявил основатель сети.

Запуск новых проектов «Додо пицца» начнет с России. По словам Федора Овчинникова, здесь у компании есть большое количество клиентов, сильный бренд, доверие предпринимателей, готовая инфраструктура. Кроме того, в России у сети ниже конкуренция. В стратегии глобального развития компании пока ничего не поменяется.

Федор Овчинников отметил, что «Додо пицца» — это и IT-компания, и розничный бизнес. Главный ее продукт — это цифровая франшиза. «Мы будем искать модели с прибыльной юнит-экономикой, где ценность для клиентов в виде продуктов и сервисов создается на месте, а франчайзинговая модель в этом бизнесе является более эффективной формой, чем корпорация»,— заявил основатель сети.

По подсчетам гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, «Додо пицца» является крупнейшей сетью пиццерий по количеству торговых точек — их более 400. На втором месте — Papa John's.

О положении различных игроков на рынке читайте в материале “Ъ” «Рынок пиццы режет доли».