В Петербурге будут судить директора компании, задолжавшего сотрудникам по зарплате более 30 млн рублей

Прокуратура Красносельского района Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора ОАО «ВИАСМ». Предпринимателя обвиняют по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы), сообщили в надзорном ведомстве.

По версии следствия, топ-менеджер компании не выплачивал 61 сотруднику зарплату в период с января 2015 по март 2019 года, накопив перед ними долг в размере более 30 млн рублей. При этом, как пояснили в прокуратуре, средства для расчета с сотрудниками у него в наличии были.

В настоящий момент уголовное дело в отношении руководителя фирмы направлено для рассмотрения по существу в Красносельский районный суд.