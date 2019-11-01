«Новошип» нарастил активы на 4 млрд рублей

Стоимость активов ПАО «Новошип» увеличилась с 1,58 млрд руб. в июне до 5,55 млрд руб. в сентябре, информация опубликована в системе «СПАРК-Интерфакс». В пресс-службе ПАО «Совкомфлот» - компании, владеющей 89,5% акций «Новошипа», оперативно дать комментарий не смогли.

Новороссийское морское пароходство (ПАО «Новошип») является одной из крупнейших российских судоходных компаний на Черном море. В 2007 году в соответствии с Указом президента России произошла консолидация государственных активов двух крупнейших российских пароходств ОАО «Совкомфлот» и ОАО «Новошип». Выручка компании за 2018 год составила 710 млн руб., прибыль — 1,5 млрд руб. (СПАРК-Интерфакс).

Андрей Ульченко