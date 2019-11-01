Александр Гудков, Александра Михалкова, Амбарцум Кабанян и другие на вечеринке Giambattista Valli x H&M в Москве

В Доме Смирнова состоялась закрытая вечеринка в честь запуска коллаборации Giambattista Valli x H&M. Классические интерьеры Дома и специальные декорации, вдохновленные стилем барокко, гармонировали с настроением коллекции и подчеркивали римское наследие дизайнера. Особый восторг у гостей вызывали проекция проморолика на потолок одного из залов в обрамлении лепнины и невероятно стильные диджеи вечера, облаченные в модели из новой коллекции. Помимо них вещи из коллаборации выбрали Яна Рудковская, Андрей Малахов, Полина Киценко, Маруся Фомина, Женя Катава, Виктория Шелягова, Дарья Клюкина и Юлианна Караулова.

Среди гостей также были: Александр Гудков, Снежана Георгиева, Александра Михалкова, Влад Лисовец, Амбарцум Кабанян, Егор Корешков и другие.

Коллекция Giambattista Valli x H&M поступит в продажу 7 ноября на сайте hm. com, во флагманский магазин H&M в Москве на Тверской, 16 и ТК «Невский Центр» в Санкт-Петербурге.