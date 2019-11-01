«В ЦСКА сейчас не верят»

Московские клубы «Спартак» и ЦСКА выиграли в 1/8 финала Кубка России и вышли в четвертьфинал, где сыграют друг с другом. На этой неделе они стали самыми обсуждаемыми клубами. ЦСКА в субботу играет в премьер-лиге с «Зенитом» на выезде — в Санкт-Петербурге. Об этих и других участниках 15-го тура РПЛ спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов поговорил с заместителем генерального директора по трейдингу букмекерской компании «Лига ставок» Максимом Афанасьевым.

— Давайте сначала глобально. У нас сейчас экватор – 15 тур, и поэтому один из телеканалов на этой неделе провел опрос: кто станет чемпионом в этом сезоне. Голоса болельщиков распределились так: на первом месте – «Зенит», самое большое количество голосов, далее «Спартак», потом ЦСКА. В первую твойку ни «Локомотив» не вошел, ни «Краснодар», ни «Ростов». А в каком порядке первую тройку располагает букмекерская компания «Лига ставок»?

— Если говорить о букмекерских котировках, то, конечно, фаворитом здесь является «Зенит», коэффициент на данный момент — 1,55, и он снижается, в начале сезона коэффициент был 2,5. На второй строчке — «Локомотив», коэффициент 6, на третьей строчке «Краснодар» — 8,5. ЦСКА на четвертой позиции с коэффициентом 12. Но если посмотреть, как делают ставки наши клиенты, то на текущий момент лидером является «Краснодар» — 28% ставок приходится именно на победу этого клуба. «Зенит» на втором месте — 22% ставок. А на третьем месте по-прежнему «Спартак», 20% ставок на него.

— Вот на вопрос, есть ли в ЦСКА кризис, все отвечают по-разному. Например, Андрей Аршавин — известный эксперт, уверен, что нет. Глядя на цифры букмекерской компании, как вы считаете, сейчас вера в ЦСКА серьезная? Например, матч с «Зенитом» — там мало веры, мне кажется. Или, судя по коэффициентам, все-таки верят в армейцев?

— В матче «Зенит» — ЦСКА фаворитом идет «Зенит», коэффициент стремительно снижается: неделю назад еще можно было поставить с коэффициентом 2, сейчас коэффициент уже 1,65. И если смотреть, как делают ставки наши клиенты, то 90% клиентов верят именно в успех питерской команды. Можно привести интересное сравнение. Перед предыдущим матчем этих двух команд, который состоялся 12 мая, на ЦСКА ставили 25%, а на «Зенит» 58%. Но вот в этом матче всего лишь 8,5% ставок на текущий момент приходится на московскую команду. Поэтому можно сказать, что не верят.

— Не верят. А коэффициент какой на победу армейцев в Санкт-Петербурге сейчас?

— На текущий момент на победу ЦСКА можно поставить с коэффициентом 5,5, то есть поставив 1 тыс. руб. можно выиграть 5,5 тыс., если к армейцам повернется удача.

— Что со «Спартаком»? Несмотря на успех Тедеско, в его победы далеко не все верят. Не так давно, когда «Спартак» находился в определенной яме, коэффициент на победу в чемпионате красно-белых был аж 250. Сейчас ситуация другая?

— Ситуация немного изменилась, но все равно коэффициент остается очень интересным, сейчас он составляет 150, несколько снизился, но все равно, конечно, шансы на победу «Спартака» в этом сезоне, можно сказать, очень и очень призрачные. Я бы рекомендовал обратить внимание на то, что «Спартак» войдет в пятерку — коэффициент 3,7. Думаю, что шансы есть, и коэффициент весьма привлекательный.

— Сейчас после трех матчей под руководством Тедеско можно говорить, с вашей точки зрения, что «Спартак» начал из кризиса все-таки выбираться?

— Да, однозначно можно говорить, что ситуация улучшается, и это отражается на котировках.

— «Спартак» играет с «Арсеналом», причем на своем поле, давайте озвучим коэффициенты — «Спартак» фаворит безоговорочный в этой ситуации?

— «Спартак» безоговорочный фаворит, коэффициент весьма привлекательный — 1,8 на победу москвичей. Если сравнить с таким же матчем, который был ровно год назад с «Арсеналом» — тогда коэффициент был 1,5. Но сейчас череда неудачных выступлений «Спартака» сыграла роль. И я думаю, что это на руку тем, кто будет делать ставки. 98% ставок приходится именно на победу «Спартака».

— Есть еще одна встреча — «Краснодар» и «Ростов». Команды в лидирующей группе, с фаворитом все ясно. Но может ли «Ростов» дать бой «Краснодару»?

— Коэффициент на победу «Ростова» — 3,75, на победу «Краснодара» — 2. В этом матче я бы обратил внимание на количество голов — команды много забивают, поэтому если вы верите, что в матче будет забито более трех голов, то коэффициент 2,35. На мой взгляд, это самый интересный вариант для ставки на этом матче.

— А если вообще посмотреть на матчи тура, какая ставка самая интересная, на ваш взгляд?

— Я думаю, кстати, победу «Спартака» можно считать одной из самых привлекательных позиций, тем более что команда на подъеме, и коэффициент, как я уже говорил, очень привлекательный — 1,8. Домашняя игра, команда на подъеме, поэтому можно смело ставить, я думаю, что результат будет успешный.