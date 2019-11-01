В Краснодарском крае собрано 212 тысяч тонн винограда

По итогам урожая 2019 года в Краснодарском крае было собрано 212 тыс. тонн винограда. Это на 2 тыс. тонн больше, чем в 2018 году (210 тыс. тонн). Средняя урожайность янтарной ягоды превысила 100 центнеров с га, сообщили в краевой администрации.

Традиционно, больше всего винограда было собрано в Темрюкском и Крымском районах, а также в Анапе, Геленджике и Новороссийске. Около 700 га виноградных плантаций в этом году было заложено в Ейском районе. Всего в крае было заложено в текущем года 5,9 тыс. га новых виноградников.

В текущем году на закладку молодых виноградников и питомниководство из бюджета Краснодарского края выделяется более 850 млн руб.

Отмечается, что с начала 2019 года кубанские виноделы выпустили 17,2 млн декалитров винодельческой продукции, что почти на 7% больше прошлогодних показателей.

Василий Хитрых