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Пикап Ram 1500 превратили в дом на колесах

Концерн Fiat Chrysler Automobile представил концепт-кар Ram 1500 Rebel OTG на базе нового поколения пикапа Ram 1500.

За основу был взят автомобиль с 263-сильным 3-литровым бензиновым и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач, который получил 125-литровый топливный бак, лифтованную на 5 см подвеску, новые колесные диски с бэдлоками и внедорожными покрышками Goodyear, шноркель, силовой обвес кузова и решетку радиатора со сквозным шильдиком RAM.

Пикап оснастили всем необходимым для проживания на природе. В грузовой отсек, доступ в который открывают створки, отпирающиеся в пропорции 60/40, встроен выдвижной модуль с кухней и раковиной, воздушный компрессор и генератор, запитанный от установленной на крыше складной солнечной батареи.

Также на верхнем багажнике закреплены палатка, тент, блоки дополнительного освещения, а часть инструментов можно разместить как по бокам грузового отсека, так и в расположенном внутри него специальном ящике.

Премьера Ram 1500 Rebel OTG состоится в ноябре 2019 года на шоу SEMA в Лас-Вегасе. Базовый пикап Ram 1500, напомним, был представлен в январе 2018 года на автосалоне в Детройте.

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