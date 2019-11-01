Самарский судья, фигурирующий в деле о взятке за УДО, подал заявление о сложении полномочий

В пятницу, 1 ноября, Квалификационная коллегия судей Самарской области рассматривает заявление о прекращении полномочий (п.п. 1 п. 1 ст. 14 Закона РФ «О статусе судей в Российской Федерации») судьи Волжского районного суда Михаила Бурцева. Об этом сообщается на сайте коллегии. Заседание началось в 14:00 (MSK+1).

Ранее было известно, что судью Михаила Бурцева задержали силовики при получении взятки в 250 тыс. руб. из общей суммы в 500 тыс. руб. Об этом в «Твиттере» написал депутат госдумы РФ Александр Хинштейн. Предположительно, деньги предназначались за условно-досрочное освобождение преступника.

Алена Смирнова