В Самаре появится филиал Государственного музея изобразительных искусств

Филиал Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) им. А.С. Пушкина (Москва) появится в Самаре. Договоренность об этом достигнута на встрече губернатора Самарской области с директором ГМИИ Мариной Лошак. Об этом сообщает департамент информационной политики администрации губернатора региона.

«В ходе встречи достигнута принципиальная договоренность об открытии в регионе филиала ГМИИ им.Пушкина – одного из ведущих музеев страны и мира»,– говорится в сообщении.

Ранее стало известно о том, что на площадке самарской Фабрики-кухни откроется филиал Государственной Третьяковской галереи. В настоящее время объект реставрируется.

Георгий Портнов