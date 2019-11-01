Зарубежные СМИ: К чему приведет импичмент Дональда Трампа?

Заседание Палаты представителей США стало главной темой в зарубежных СМИ. Причем, по мнению журналистов, процедура импичмента может обернуться проблемами не только для республиканцев, но и для демократов. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Телеканал CNN называет вчерашнее голосование Конгресса историческим. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, которая руководила заседанием, проголосовала за резолюцию, хотя назвала это «печальным днем». По ее словам, неправильно, когда Конгресс собирается, чтобы отстранить президента.

«Резолюция создает основу для дальнейшего расследования, и свидетелям по делу придется публично выступить по этому делу перед американским народом» — цитирует The Guardian Адама Шиффа, главу комитета по разведке. Показания может дать, в частности бывший советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон, который называл украинскую историю «ручной гранатой», способной взорвать всех. Впрочем, представитель Болтона заявил Конгрессу, что тот будет отвечать только после повестки в суд.

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Трамп, как отмечает Bloomberg, может стать первым президентом, который сталкивается с импичментом и одновременно пытается переизбраться. Объединять республиканцев, похоже, придется в борьбе не только против демократов, но и за голоса сомневающихся избирателей. Бюджет кампании Трампа забит деньгами, и президент наверняка привлечет нового пиарщика, который будет помогать с сообщениями о расследовании.

Проблемы с предвыборной кампанией могут возникнуть и у демократов, предупреждает Politico. Дело в том, что во время судебного процесса сенаторы, в том числе шесть кандидатов в президенты, должны не менее месяца каждый день находиться в Вашингтоне. А значит, вести кампанию в родных штатах будет затруднительно. Некоторые кандидаты, впрочем, могут стать присяжными в этом процессе — и это явно принесет им политические очки.

Вскоре после голосования Трамп устроил в Сенате частный обед, пишет The Washington Post. В беседе с республиканцами президент ругал импичмент и хвалил себя за решение опубликовать стенограмму разговора с Владимиром Зеленским, которая и привела к расследованию.

Глеб Силко