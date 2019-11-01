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Фото: Андрей Абрамов

Движение трамвая № 11 закрыто до весны

Зимний перерыв в работе «видового» маршрута делается каждый год.

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Движение трамвая №11 в Нижнем Новгороде закроют с 5 ноября до 27 апреля.


Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Официально перерыв будет сделан в связи с низким пассажиропотоком, однако подобная мотивировка звучит ежегодно, и всем понятно, что трамвай, который ходит всего несколько остановок от Черного пруда до Благовещенской площади, является прогулочным, или, как теперь принято говорить, «видовым».

Нынешним летом и осенью, как и прежде, не обошлось без конфликтов на этом маршруте. Движение останавливалось из-за автомобилей, запаркованных на трамвайных путях, и практически каждый такой эпизод провоцировал критику в социальных сетях. Однако вопрос об огораживании рельсов, по которым следуют трамваи этого, как и других маршрутов, по-прежнему не значится в повестке дня.

Часть нижегородцев все еще сожалеет о отмене трамвайного маршрута №1, соединявшего Черный пруд и Московский железнодорожный вокзал и проходившего по Канавинскому мосту, по которому сегодня организовано движение восьми автобусных маршрутов и пятнадцати маршрутных такси. Политолог Валентина Бузмакова критически оценивает коммерческий подход к трамваю, считая его в первую очередь социальным транспортом.

Напомним, что после закрытия трамвайного движения по Канавинскому мосту Нагорную и Заречную части Нижнего Новгорода связывает трамвайный маршрут № 27, проходящий теперь по Окскому съезду и Молитовскому мосту через Комсомольскую площадь.

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