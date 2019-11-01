Объем экспорта Удмуртии вырос на 47% за 8 месяцев 2019 года

В Удмуртии за 8 месяцев 2019 года на 47% вырос объем экспорта. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу региона Александра Бречалова, который выступил на презентации экспортного потенциала республике в доме приемов МИД России.

«В 2018 году мы достигли цифры $380 млн и стали пятым регионом России по приросту несырьевого экспорта. 410 экспортеров в Удмуртии поставляют товары в 87 стран мира. Уверен, что тенденция роста сохранится в текущем году, 8 месяцев по данным таможенной статистики рост составляет 47%. Если представить Удмуртию на карте России, то это еще и 1-е место по производству твердых сыров, 90% стрелкового оружия, 50% сталей и сплавов и 30% в производстве оборудования для молочной промышленности»,— сказал господин Бречалов.

Глава Удмуртии отметил, что в настоящее время предприятия Удмуртии производят 2% всех беспилотников в мире, а также 40% кальциевой продукции, 20 % продукции из циркония для атомной индустрии, 20% стрелкового оружия, производимых концерном «Калашников». Также он добавил, что власти республики выделили 10 целевых рынков для экспорта товаров. В этот список вошли Узбекистан, Белоруссия, Казахстан, Египет, Саудовская Аравия, Китай, Иран и другие страны.