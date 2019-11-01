Экс-сотрудника самарской полиции отправят под суд за покушение на мошенничество

В Самаре бывший старший оперативный дежурный дежурной части ОП № 2 УМВД России предстанет перед судом за покушение на мошенничество (ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает областная прокуратура.

По данным следствия, в мае-июне этого года экс-полицейский ввел в заблуждение своего знакомого из-за проводимой в отношении него проверки. Мужчина убедил знакомого в необходимости передачи 100 тыс. руб., чтобы решить вопрос о прекращении проверки и непривлечении его к уголовной ответственности. После передачи денежных средств сотрудник полиции был пойман с поличным.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Алена Смирнова