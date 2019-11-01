Аварийное жилье расселяют быстрее, чем планировали

Целевые показатели по расселению ветхого и аварийного жилья на 2019 год в регионе перевыполнены.

Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области. По информации регионального Минстроя, из аварийных домов переселено 272 человека при плане в 180 человек. Расселено 3,5 тысячи квадратных метров жилья, а планировали – чуть более 3 тысяч. Лучше всего дела с расселением идут в Арзамасском, Шатковском, Городецком, Шахунском и Шарангском районах, а также в Арзамасе и Дзержинске.

Однако количество аварийных домов по-прежнему превышает объемы реализации государственной программы, а значит говорить о решении проблемы пока рано. Об этом в интервью «КоммерсантъFM Нижний Новгород» рассказала Заместитель Председателя Законодательного Собрания Нижегородской области Ольга Щетинина.

Напомним, что в Нижегородской области реализуется государственная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы», которая позволит расселить жилищный фонд, признанный аварийным с 1 января 2012 года по 1 января 2017. В программу включены около девятисот аварийных многоквартирных домов общей площадью 230 тысяч квадратных метров, из которых надо расселить всего более 14 тысяч человек.