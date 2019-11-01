Удмуртия планирует нарастить объем экспорта высокотехнологичных товаров

Удмуртия планирует расширить экспорт высокотехнологичных товаров. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу корпорации развития республики Константина Сунцова.

«Привыкли, что Удмуртия — это родина автомата "Калашников". Мы хотим, чтобы Удмуртия была родина беспилотных систем, новых технологичных дисплеев, родина вещей для занятий художественной гимнастикой. По каждому направлению есть свои клиенты. У нас хороший рост экспорта за 2019 год к 2018 более чем в два раза, но мы понимаем, что еще есть куда расти. Видим, что есть технологии и экспортный потенциал высокий»,— сказал господин Сунцов. Он добавил, что в республике производят около 2% всех беспилотников в мире. Также большим спросом пользуются технологичные пружины с нано-покрытием и VR-технологии из Удмуртии.