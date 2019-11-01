Дело сотрудника «Теплосети», по вине которого погибли люди в кафе, дошло до суда

Прокуратура Адмиралтейского района Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение в отношении старшего диспетчера диспетчерской службы АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», обвиняемого по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Речь идет о сотруднике, во время дежурства которого произошла авария на трубопроводе, ставшая причиной гибели двух посетителей кафе на Измайловском проспекте. В ближайшее время дело, по которому мужчина проходит обвиняемым, будет направлено в Ленинский районный суд Петербурга для рассмотрения по существу, сообщили в надзорном ведомстве.

По версии следствия, обвиняемый (его фамилия не называется) допустил нарушение технологии включения в работу отключенного участка трубопровода тепломагистрали, в результате чего труба лопнула, и кипяток залил подвальное помещение кафе ООО «Типичный Питер», где в тот момент находились люди. Двое потерпевших получили термические ожоги 100% поверхности тела и скончались на месте.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что инцидент с летальным исходом произошел в ночь на 28 сентября прошлого года — в день старта отопительного сезона.