Hennessey Performance сделал 1014-сильный пикап Jeep Gladiator

Hennessey Maximus 1000. Фото: Hennessey Performance

Hennessey Maximus 1000. Фото: Hennessey Performance

Hennessey Maximus 1000. Фото: Hennessey Performance

За основу был взят стандартный пикап с 285-сильным 3,6-литровым бензиновым V6, но двигатель заменили на 717-сильный 6,2-литровый турбированный V8. За счет доработки топливной системы, системы охлаждения, выпускной системы, нового блока управления и других переделок мощность мотора выросла до 1014 л.с. Двигатель сочетается с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Maximus 1000 оснащается внедорожными мостами, усиленными приводами и дифференциалами Dana 60, лифтованной подвеской KING, увеличившей дорожный просвет на 15 см, алюминиевыми колесными дисками с внедорожными покрышками BFG, новыми бамперами и выдвижными подножками.

Тираж нового пикапа составит 24 экземпляра, каждый из которых будет стоить $225 тыс. При этом в стоимость Maximus 1000 входит новый Jeep Gladiator, на базе которого и создадут эксклюзивную модель Hennessey Performance.