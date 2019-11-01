Саратовский общественник предлагает направить средства с благоустройства улиц на дороги к школам

Член общественной палаты Саратова Александр Ермишин считает, что деньги, закладываемые на благоустройство общественных территорий, необходимо потратить на приведение в порядок дороги к городским школам.

Как заявил господин Ермишин во время обсуждения вопроса о реконструкции проспекта Кирова на заседании муниципальной общественной палаты, муниципальные деньги тратятся неэффективно.

«Меня эмоции захлестывают, когда мы решаем, что одни красивые фонари нужно заменить на другие красивые фонари, и обсуждаем цвет плитки, в то время как дети ходят в школу со светом фонариков своих мобильных телефонов. Там реально открытые люки, они могут поломать себе ноги»,— отметил господин Ермишин.

По его словам, нужно снять часть средств с благоустройства территорий, разработать муниципальную программу «Дорога в школу» и направить деньги на нее. Члены городской ОП согласились с позицией Александра Ермишина и намерены внести соответствующие поправки в проект бюджета Саратова на 2020 год.

Сергей Петунин