Обоснование скоростного рельсового транспорта Воронежа ждут к концу 2020 года

Управление транспорта администрации Воронежа намерено заключить муниципальный контракт на выполнение научно-исследовательской работы по технологическому и финансово-экономическому обоснованию создания системы мультимодальных пассажирских перевозок в Воронеже с длительным производственным циклом. Об этом сказано в соответствующем постановлении мэрии. В рамках контракта до конца 2020 года власти надеются получить анализ рынка услуг транспортного обслуживания населения автомобильным и городским наземным электрическим транспортом, обоснование выбора вида транспорта для решения транспортных проблем Воронеж. Кроме того, подрядчику предстоит разработать предложения по трассировке сети скоростного рельсового транспорта и его финансовой модели с комплексной оценкой рисков ее реализации.

Легкорельсовый транспорт (ЛРТ) в Воронеже — проект, которым местные власти стали заниматься после того, как отказались от идеи строительства в городе полноценного метро. Ранее “Ъ-Черноземье” стали известны параметры пяти перспективных площадок, определенных специалистами японской Nikken Sekkei Research Institute для создания транспортно-пересадочных узлов и развития депрессивных территорий в Воронеже. Участки общей площадью почти 220 га расположены вдоль планируемой первой линии ЛРТ. Речь идет о четырех участках в правобережной части облцентра и одном — самом большом — на левом берегу площадью 77 га, занятой промышленными площадками и ограниченной улицей Остужева и Ленинским проспектом. Наименьшая по площади территория в 9 га определена у железнодорожного вокзала Воронеж-1. Третья — это территория, ограниченная улицами Текстильщиков, Дружинников, Электросигнальной, Московским проспектом и проспектом Труда площадью 61 га. Четвертая — территория промышленной площадки бывшего Экскаваторного завода (Московский проспект, 11) площадью 53 га. И пятая — территория, занятая ветхим жилым фондом, ограниченная Московским проспектом, Ракетным и Ученическим переулками, — 18,9 га. От проекта метро в пользу именно ЛРТ власти отказались, как пояснял глава региона Александр Гусев, чтобы «не выстраивать глубоко дотационное предприятие»: организация метро в облцентре оценивается в 43 млрд руб., ЛРТ — в 30 млрд руб.

Подробнее о проекте ЛРТ — в материале “Ъ-Черноземье”.

Ирина Лобанова