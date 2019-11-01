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Нижний Новгород FM. Приволжье

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Фото: Андрей Абрамов

Первый снег и первые морозы наблюдаются в Нижнем Новгороде

Ко Дню народного единства погода войдет в климатическую норму.

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Завершающаяся неделя принесла Нижнему Новгороду, как и многим другим городам Приволжья, первый этой осенью снег и первые морозы.


К концу недели погода войдет в климатическую норму, однако в День народного единства не обойдется без осадков в виде дождя. Об этом «КоммерсантFM Нижний Новгород» рассказала начальник отдела метеорологических прогнозов нижегородского Гидрометцентра Ольга Мокеева.

Напомним, что на дорогах в выходные и праздничные дни по-прежнему возможна гололедица и сохраняется повышенный риск ДТП, в связи с чем автомобилистам рекомендуется правильно выбирать скоростной режим и быть особенно внимательными за рулем.

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