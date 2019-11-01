Антон Бахаев не смог оспорить арест имущества

Челябинский областной суд оставил без изменения решение об аресте имущества бывшего первого заместителя министра экономического развития региона Антона Бахаева, обвиняемого в мошенничестве и получении взятки.

11 сентября Центральный районный суд Челябинска по ходатайству следователя наложил арест на автомобиль, восемь земельных участков в поселке Верхний Атлян, а также расчетные счета в «Челябинвестбанке», принадлежащие экс-чиновнику. Его адвокат пытался обжаловать решение, однако апелляционная инстанция оставила его без изменения, сообщает пресс-служба областного суда. Постановление вступило в законную силу.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», Антон Бахаев обвиняется органами предварительного следствия ч. 6 ст. 290 (получение взятки в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 159 (мошенничество) УК РФ. По версии следствия, при участии руководителя Агентства международного сотрудничества региона Ольги Алейниковой он похитил 3,8 млн руб., выделенных на подготовку и проведение Российско-Казахстанского форума, прошедшего в Челябинске в ноябре 2017 года. В январе этого года в ходе расследований уголовного дела задержали директора рекламного агентства «Элефант» Михаила Смирнова, ранее проходившего свидетелем. Он обвиняется в пособничестве в растрате (ч. 5 ст. 33 ч. 4 ст. 160 УК РФ) и даче взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ). Дело Ольги Алейниковой выделено в отдельное производство, ей предъявлено обвинение по ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).