Отмена платных пересадок на автобусах ООО «Лидер-Транс» отложена до 25 ноября

Департамент транспорта администрации Нижнего Новгорода и руководство ООО «Лидер-Транс» договорились, что решение об отмене бесплатных пересадок будет реализовано только 25 ноября, а не 1 ноября, как ранее сообщал перевозчик.

Об этом сообщила городская пресс-служба со ссылкой на и.о. заместителя главы Нижнего Новгорода, директора городского департамента транспорта Елену Лекомцеву. В обоснование решения приводится формальное требование к перевозчикам, которые вправе изменять тариф, но обязаны уведомить об этом дептранс не позднее, чем за тридцать календарных дней.

Директор ООО «Лидер-Транс» Эдуард Степанов в интервью «КоммерсантъFM Нижний Новгород» пояснил, что пока речь идет только об отсрочке исполнения приятного решения. Он напомнил, что его организация является первым и единственным частным перевозчиком в Нижнем Новгороде, перешедшим на тариф, предусматривающий возможность бесплатной пересадки. Однако, по словам Эдуарда Степанова, перевозчик рассчитывал, что в соответствие с документом планирования будут отменены семь дублирующих маршрутов. Кроме того, перевозчик говорит о затягивании с выдачей ему документов, которые позволят организации претендовать на перевозку льготных категорий граждан.

Эдуард Степанов рассказал также об экономической составляющей проблемы. Две компании, которыми он руководит, перевозят в будние дни от 27 тысяч до 29 тысяч пассажиров. Из них 5,5 тысяч пассажиров ежедневно пользуются пересадкой. Это для перевозчика экономически не целесообразно.

Отвечая на вопрос «ЪFM Нижний Новгород» о перспективах развития ситуации, Эдуард Степанов сказал, что никаких лишних требований и никаких ультимативных заявлений компания «Лидер-Транс» никому никогда не делала и не делает. Он считает, что самое быстрое и правильное решение для жителей – это признать маршруты ООО «Лидер-Транс» социально значимыми в городе. Это позволит организации с 2020 года перевозить все категории пассажиров.

Ранее сообщалось, что на шести автобусных маршрутах, которые обслуживает ООО «Лидер-Транс», с 1 ноября могла быть отменена опция бесплатной пересадки при оплате проезда транспортной картой.

«КоммерсантъFM Нижний Новгород» будет следить за развитием событий.