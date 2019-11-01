Самолеты не спешат в отечественный реестр Почему Azur Air не сдержала данное Росавиации обещание по регистрации флота

Авиакомпания Azur Air отказалась от планов по переводу своих самолетов в российский реестр. В марте прошлого года этот крупнейший отечественный чартерный перевозчик заявлял, что переведет большую часть авиапарка в российскую юрисдикцию.

Всего у Azur Air 29 лайнеров, но только один из них — Boeing 767 — перешел в отечественный реестр, подтвердила официальный представитель авиакомпании Анастасия Матюшина: «Уже долгие годы, можно сказать, ведется работа по переводу воздушных судов в российский реестр. Но к настоящему моменту еще не удалось достичь существенных результатов по гармонизации российского и зарубежного законодательства в области сертификатов летной годности, что и осложняет процесс перевода.

Таким образом, на данный момент пока только одно воздушное судно переведено из нашего парка в российский реестр.

Это связано с поддержанием летной годности, чтобы у воздушного судна были равные условия и в реестре зарубежном, и российском. На данный момент есть некоторые нестыковки в вопросах законодательства, которые необходимо урегулировать».

Как лисица преградила путь Boeing 747 Читать далее

Всего в эксплуатации у российских авиакомпаний больше 800 самолетов иностранного производства. Только 1% из них имеет регистрацию в отечественном реестре. Остальные приписаны, как правило, к реестру Бермудских островов или Ирландии.

Сами авиакомпании могут распоряжаться только лайнерами, которые у них в собственности. По остальному свои требования выдвигают лизинговые компании, пояснил гендиректора исследовательской компании «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров: «Регистрация определяет собственника, а им является в большинстве случаев именно лизинговая компания. Для лизинговых компаний, учитывая, что самолет — это международный актив и может быть использован в ряде стран.

Регистрация в иностранных реестрах позволяет обеспечить больший уровень ликвидности актива и упростить процедуру ремаркетинга в том случае, если нужно будет этот актив изъять. В принципе у нас есть такие прецеденты — некоторые компании банкротятся. И в этом случае флот изымается и, соответственно, дальше компания уже должна передать его какому-то другому лизингополучателю-эксплуатанту.

Из-за того, что между российским и зарубежным реестром есть некоторые отличия, лизинговые компании с очень большой осторожностью относятся к перерегистрациям.

Потому что регистрация самолета в России может негативно сказаться на оценке остаточной стоимости имущества самолета — может быть разница в требованиях по обеспечению летной годности. Если российской компании нужно будет изъять и передать самолет, допустим, какой-то зарубежной компании, то его нужно будет перерегистрировать обратно в какой-то из международных реестров».

Почему владельцы дронов не спешат их регистрировать Читать далее

Нормы технического обслуживания самолетов, установленные в России, значительно отличаются от тех, что действуют в Европе или США. Сейчас в Минтрансе пытаются разработать план гармонизации авиационных правил, привести их к международным стандартам. По данным игроков отрасли, результатов этой работы можно ждать не раньше, чем через три года.