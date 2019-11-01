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Покончил с собой работник УФСИН по Башкирии

Сотрудник республиканского УФСИН, 24-летний младший инспектор дежурной службы СИЗО-5 в Дюртюлях 30 октября совершил самоубийство, сообщает телеграм-канал «Омбудсмен полиции» со ссылкой на копию донесения врио начальника УФСИН по Башкирии Михаила Капустина. Из документа следует, что погибшего звали А. Гаскаров. Молодой человек покончил с собой в гараже дома в селе Верхнеяркеево в Илишевском районе. В службе исполнения наказаний он проработал пять месяцев.

В пресс-службе СКР по Башкирии подтвердили смерть сотрудника УФСИН и сообщили, что проводят доследственную проверку.

Влада Шипилова


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