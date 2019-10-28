«В России железнодорожным грузоперевозкам отдается приоритет»

Чем российские железные дороги привлекательнее европейских при перевозке грузов? Какой вид доставки сейчас выгоднее всего? И как отечественный авторынок влияет на работу западных логистических компаний? На эти вопросы в интервью корреспонденту “Ъ FM” Владимиру Расулову ответил председатель правления компании GEFCO Люк Надаль на международном транспортно-логистическом форуме «PRO//Движение.1520».

— На пленарной сессии форума вы заявили, что Россия — одна из наиболее продвинутых стран по развитию железных дорог, а в Европе мало где присутствует мультимодальность, когда грузы доставляются по одному договору, но разными видами транспорта, вернее, в Европе существуют серьезные ограничения. Поясните, пожалуйста, что вы имели в виду? И что есть в России, чего нет в Европе?

— В России — и это кардинальное отличие — железнодорожным грузоперевозкам отдается приоритет, в отличие от Франции, в которой он есть у пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте. И чтобы, например, отвезти груз по железной дороге во Франции, надо ждать ночи — только в это время суток получится что-то отправить. Приходится ждать, а из-за этого и низкая конкурентоспособность у железнодорожного транспорта во Франции и в Европе в целом. Что касается России, то как раз благодаря тому, что этот приоритет есть, можно преодолевать большие расстояния, учитывая еще и размеры вашей страны.

— Ваша компания в России занимается различными видами грузоперевозок — от автомобильных до морских, какой из них в нашей стране сейчас наиболее выгоден и почему?

— Первый приоритет для нас — это различные грузоперевозки железнодорожным транспортом. Второй приоритет — транзит товаров из Китая в Европу через Россию и обратно. Мы предпочитаем перевозить автомобильные запчасти, в том числе двигатели и коробки передач, обычными железными дорогами, а контейнеры стали использовать, в первую очередь, для доставки уже готовых машин. В контейнерах они лучше сохраняются, в отличие от открытой перевозки на платформах. Дело в том, что меняется ширина колеи и приходится менять вагонные тележки на границах. Из-за этого машины могут повредиться. Из Китая в Европу идет больше товара железнодорожным транспортом, чем наоборот. И у нас благодаря контейнерам есть возможность отправлять различные товары от европейских клиентов обратно в Китай.

— Насколько сильно российский автомобильный рынок влияет на деятельность вашей компании, и какие проблемы вы видите здесь?

— Мы понимаем, что любые грузоперевозки, автомобильные или железнодорожные, отражают реальность рынка. И видим, что рынок может подниматься, а может и немного опускаться. За последние три года у нас были неплохие результаты. Самые высокие мы наблюдали как раз три года назад. Постепенно идет замедление, но это цикличный процесс, и тут мы должны сохранять гибкость и использовать ее, чтобы остаться в этом цикличном процессе и сохранить бизнес.